غلق وتشميع مستشفى خاص بالمحلة لمخالفة اشتراطات وقوانين العلاج الحر.. صور

الغربية محمد طارق

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بغلق وتشميع مستشفى خاص بإحدى القرى بمركز المحلة للعمل بدون ترخيص، لمخالفته الترخيص والقوانين والاشتراطات الصحية والوقائية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى محافظ الغرببة، وفى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور بشوى سامى عضو إدارة العلاج الحر بالمديرية يرافقه الدكتور مهاب صلاح إدارة المحلة أن قرار الغلق جاء بعد شن حملة مكبرة للمرور على المنشآت الخاصة بمركز المحلة وتم تنفيذ قرار غلق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المستشفى بكامل محتوياته.

كما أكد الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر على استمرار الحملات المكثفة بصحة الغربية لمتابعة المنشآت الطبية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.



غلق وتشميع المستشفى