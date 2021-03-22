عميد آداب القاهرة يعلن نتائج امتحان الترم الأول لطلبة الليسانس الأسبوع المقبل

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب بجامعة القاهرة ، أن من المقرر إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الليسانس خلال الأسبوع المقبل بحد أقصى 10 ايام، لافتا إلى أنه سيكون تم إعلان نتائج طلاب جميع الفرق.

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أنه من المقرر إعلان نتائج طلاب برامج الساعات المعتمدة، حيث إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد النتائج وبالتالى يتبقى فقط إعلانها للطلاب .

وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكنترولات بدأت أعمالها بالتزامن مع عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول وبالتالى تم إنجاز كافة المواد التى أداها الطلاب ويتبقى اعمال المواد الأخيرة ورصد النتائج وإعلانها.

كان الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أكد أنه تلقى تقريرا حول نسب الغياب والحضور لطلاب الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، لبرامج الليسانس والساعات المعتمدة والدراسات العليا، موضحا أن هناك تراجعا فى نسب غياب الطلاب بشكل ملحوظ خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأضاف الدكتور شريف شاهين، أنه على سبيل المثال فى بعض أيام الامتحانات التي انطلقت فى 27 فبراير بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين للامتحانات حوالى 5438 فيما سجلت نسبة الغياب 280 طالبا وطالبة فقط وبعض الأيام بلغت نسبة الغياب 30 طالبا، وهو ما يؤكد حرص الطلاب على حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول.