عاصفة ترابية تتسبب فى سقوط أعمدة إنارة وأسلاك بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تسببت العاصفة الترابية التى تعرضت لها شمال سيناء منذ صباح اليوم الإثنين، ولا تزال تتواصل، فى سقوط أعمدة إنارة، وخطوط أسلاك محمولة بعدد من مناطق المحافظة .

وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، أن العاصفة الترابية التى تعرضت لها مدينة الحسنة، وخلالها ازدادت شدة نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة وملأت سماء المدينة بالكامل، وتسببت رياح العاصفة في سقوط عدد (7) أعمدة كهرباء جهد متوسط بمدخل مدينة الحسنة مما أدي إلي انقطاع تام للكهرباء.

وقام اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس المركز والمدينة علي الفور بتفقد تلك الأعمدة وتم التواصل مع شركة كهرباء الحسنة وإعادة التشغيل بعد انقطاع استمر لمدة ساعة تقريبا، وجارى التواصل مع رؤساء وسكرتيري القري، لمتابعة الوضع في جميع أنحاء القرى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتجنب الأضرار التي تنتج عن شدة الرياح والإبلاغ عن اي خسائر نتجت بالفعل.

وقال أهالى بمناطق الشيخ زويد وبئر العبد، إن خطوط أسلاك كهرباء هوائية سقطت فى قراهم، وابلغوا بها مجالس المدن المختصة.

وشهدت مناطق شمال سيناء اليوم، هبوب رياح متوسطة ضربت كافة أنحاء المحافظة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وارتفاع ملحوظ فى أمواج البحر، وهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق .

وأعلنت محافظة شمال سيناء الاستعدادات بين مختلف القطاعات والأجهزة الخدمية للتقلبات الجوية باستمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، وجاهزية المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، خاصة المياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والتضامن الاجتماعى غيرها من الجهات المعنية، واستمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع الأرصاد الجوية والرى والموارد المائية وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والمرافق .



العاصفة الترابية بسيناء