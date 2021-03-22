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ظهور دولفين "ريسو" النادر بشواطئ مدينة الغردقة.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 01:30 م
ظهور دولفين "ريسو" النادر بشواطئ مدينة الغردقة.. صور
البحر الأحمر - عماد عرفة

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رصد مجموعة من الغواصين والسياح بالغردقة ظهور أحد أنواع الدلافين النادرة من نوع دولفين "ريسو" النادر الظهور، وذلك بشواطئ الغردقة أثناء القيام برحلة بحرية، مما أثار إعجاب السياح والتقطوا له صورا أثناء ظهوره. 
 
من جانبه قال أحمد بيجو غطاس وصاحب مركب سياحي أن خلال رحلة بحرية برفقة عدد من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، إنه تم رصد أحد أنواع الدلافين النادرة قليلة الظهور بشواطئ البحر الأحمر، حيث إن آخر ظهور لهذه الدلافين كان من عدة سنوات. 
 
وأضاف الغطاس أحمد بيجو، في تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن ظهور هذه النوعية من الدلافين لقى إعجاب السائحين وعبروا عن سعادتهم بشواطئ الغردقة الخلابة والشعاب المرجانية الرائعة، ومشاهدة النوعيات النادرة من الكائنات البحرية، حيث ظهرت أنواع من أسماك المانتا والقرش الحوتي المسالم، مؤكدين أن شواطئ الغردقة تتميز بجوها الرائع عن غيرها عن باقي مدن العالم. 
 
ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئي بمحميات البحر الأحمر، إن دولفين "ريسو" هو أحد أنواع الدلافين كبيرة الحجم، والذي يندر وجوده بالقرب من الشواطئ، وان ظهوره بمياه البحر الأحمر يدل على التنوع البيولوجي الذي تتميز به البيئة البحرية بالبحر الأحمر .
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن طول هذه الدلافين يصل إلى 3 أمتار تقريبا وقد وصل حجم بعض الأفراد إلى 3.8 م، ويتراوح وزنها ما بين50 كجم إلى 300 كجم .

 

الدولفين-ريسو-ظهر-على-شواطئ-الغردقة
الدولفين-ريسو-ظهر-على-شواطئ-الغردقة

 

الدولفين-ريسو-ظهر-فى-شواطئ-الغردقة
الدولفين-ريسو-ظهر-فى-شواطئ-الغردقة

 

الدولفين-ريسو-يظهر-بشواطئ-الغردقة
الدولفين-ريسو-يظهر-بشواطئ-الغردقة

 

رصد-ظهور-دولفين-ريسو-النادر
رصد-ظهور-دولفين-ريسو-النادر

 


دولفين ريسو

الغردقة

كائنات بحرية نادرة

البحر الاحمر

اخبار مصر

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