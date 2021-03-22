طقس الخليج.. رياح بالسعودية صحو بالإمارات وحار في الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين في الدول، حيث يسود طقس صحو بالإمارات، وتنتشر الرياح في المملكة العربية السعودية، ويتوقع أن يكون الطقس في الكويت والبحرين حار خلال النهار، وإلى التفاصيل:- طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية بتقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية بتقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الإثنين صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط مساءً .. ويحدث المد الأول عند الساعة والمد الثاني عند 06:20 ..والجزر الأول عند الساعة 13:51 والجزر الثاني عند الساعة.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط مساءً .. ويحدث المد الأول عند 18:01 والمد الثاني عند الساعة 02:40 .. والجزر الاول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 22:50 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة اليوم:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 31 22 80 30 دبي 32 22 75 20 الشارقة 31 20 80 20 عجمان 30 22 75 20 أم القيوين 30 22 70 20 رأس الخيمة 31 21 70 25 الفجيرة 36 24 70 10 العين 33 19 85 20 ليوا 33 18 75 15 الرويس 28 22 70 35 السلع 29 21 75 30 دلما 37 22 70 35 طنب الكبرى 30 22 80 35 طنب الصغرى 30 22 80 35 أبو موسى 30 22 80 35 .

طقس الكويت



قال مركز الأرصاد الكويتي، إن طقس اليوم الإثنين سيكون نهارا مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أما ليلًا سيكون مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة، موضحا أن درجة الحرارة العظمى: 31 °ﻡ

طقس البحرين



قالت إدراة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم سيكون معتدلا ولكنه حار نسبيا خلال النهار.

أما الرياح فهي متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة ولكنه شمالية شريقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.