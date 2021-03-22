طقس الإسكندرية اليوم.. حرارة وغيوم وأجواء غير مستقرة مع بداية الربيع..فيديو وصور

الإسكندرية أسماء على بدر

تشهد محافظة الإسكندرية، طقس غير مستقر، وارتفاع فى درجات الحرارة وغيوم وسكون فى الرياح وحركة الأمواج وشبورة خفيفة أعلى البحر، وأمطار خفيفة على بعض المناطق .

ويشهد كورنيش الإسكندرية سيولة مرورية فى الطريق المؤدى إلى وسط المدينة وكثافة بسيطة كما يتواجد رجال المرور لتسهيل الحركة المرورية بكثافة فى منطقة الشاطبى لتسهيل حركة المرور بجوار مجمع الكليات .

وانتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية؛ حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 142 ألف طن تقريباً وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1179 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 10,211 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة .

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 18 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 36 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.