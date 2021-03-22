ضبط المتهم بالاستيلاء على بطاقات الدفع الالكترونى من مواطنين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الامن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعدد من الأشخاص خارج البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بقيام أحد الأشخاص بشراء العديد من المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت بإستخدام بيانات بطاقات دفع الإلكترونى خاصة بأحد البنوك الأجنبية بإحدى الدول الأجنبية، والتى وردت عليها العديد من الإعتراضات من عملاء تلك البنوك الأجنبية لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إتمام عمليات شرائية داخل البلاد، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها، والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية، مما عرض البنك وعملاءه لأضرار مادية جسيمة.

ومن خلال عمليات الفحص الفنى بالتنسيق مع مسئولى شركات التسوق الإلكترونى تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف)، إذ قام بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الرسائل المتبادلة مع بعض الأشخاص على تطبيقات التواصل الإجتماعى دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتى يقوم من خلالها المشتركين فى تلك المجموعات بتبادل العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع على مواقع شركات التسوق الإلكترونى داخل البلاد وتحميل قيمتها على العملاء الأجانب أصحاب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها.

وعلى الفور وعقب تقنيين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين أنه محمل عليه (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها والمستخدمة فى عمليات الشراء على مواقع شركات التسوق الإلكترونى- بعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى الدخول على شبكة الإنترنت- العديد من أوامر الشراء على مواقع التسوق الإلكترونى وكذا فواتير شركات الشحن على الإنترنت)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وبإرشاده تم ضبط (العديد من المشتريات) وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.