شرطة التموين تضبط 1208 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1208 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2,23 طن "مفروم لحوم ، كبدة ، دهون حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمنتجات اللحوم) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (18٫25 طن "سكر حر ، أرز أبيض" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (14٫19 طن سلع غذائية "خوخ مجفف ، لبن بودرة ، كاكاو ، جوز هند ، زبيب ، نشا ، عسل جلوكوز ، زبدة ، سمسم" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (5 طن "ملح طعام" معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى)، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لطحن وتعبئة ملح الطعام) بمحافظة الغربية ، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة)، لإستيلائه على (273523 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز).

وأثمرت الجهود عن ضبط (1,7 طن "سكر تموينى"، عدد 516 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية) تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيداً للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة ، وضبط (1,6 طن "سكر تموينى"، عدد 420 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية) تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيداً للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة ، وضبط (عدد 38250 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل "كمامة جوانتى ، سرنجات ، سنون أنسولين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص ) بمحافظة الجيزة .