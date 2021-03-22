سيدة تطالب بـ90 جنيها نفقة فرش وغطاء.. والزوج يطلب التخفيض

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة، دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 90 جنيها نفقة فرش وغطاء، وذلك بعدما امتنع عن سداد نفقة ملبس ومأكل بـ 700 جنيه فى الشهر لطفليه، و200 جنيه نفقة ألعاب، بخلاف متجمد نفقات علاجية عن 13 شهرا بـ 1800 ألف جنيه، ليرد الزوج من جانبه بدعوى تخفيض نفقات، مبررا ذلك عدم قدرته على سدادها فى الوقت الحالى بسبب ظروفه المرضية، وقدم للمحكمة إيصالات لتحويلات لمبالغ النفقة بشكل منتظم شهريا قبل مرضه.

وأشار الزوج إلى أن زوجته تتعسف في حقه، وترفض الوقوف بجواره، وأن خلافات نشبت بينهما بسبب تدهور حالته الصحية مما دفعها بطرده خارج المنزل، رغم أنه كان ميسور الحال ولديه عمله الخاص ولم يبخل عليها طوال سنوات زواجهما الثمانية، وأنها موظفة وتتقاضى راتب شهريا يتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.

وكانت الزوجة قد أقامت دعوى لنفقة الفرش والغطاء ضد زوجها، وادعت يسر حالته المادية وامتناعه عن الإنفاق عليهم بسبب خلافات بينها، وادعت سطوه على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، ومواصلته ملاحقتها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.

وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق على نفقات أطفالها العلاجية منذ 13 شهرا، وهجرها ورفضه تطليقها مما دفعها لإقامة دعوى طلاق للضرر، بعد رفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم"، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .