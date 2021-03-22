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سقوط 3 مآذن لمساجد بمركز كوم حمادة في البحيرة بسبب العواصف الرملية.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 11:10 ص
سقوط 3 مآذن لمساجد بمركز كوم حمادة في البحيرة بسبب العواصف الرملية.. صور
البحيرة - ناصر جودة

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تسببت الرياح والعواصف الرملية التي تعرضت لها محافظة البحيرة اليوم الإثنين، في سقوط 3 مآذن بقرى المحافظة، وهى قرى: الحبين وسنيدة والمسجد الكبير بدست الأشراف، التابعين لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وشهدت مراكز محافظة البحيرة، حالة من سوء الأحوال الجوية بشكل كبير منذ فجر اليوم الإثنين، حيث هبت رياح شديدة محملة بالأتربة على الكثير من المناطق الصحراوية، خاصة بمراكز الدلنجات وكوم حمادة وأبو المطامير، ووصلت الرياح إلى حد العواصف فى اقتلاع عدد من أعمدة الإنارة، كما تسببت العواصف والرمال بالطرق الحيوية خاصة طريق "القاهرة _ الإسكندرية" الصحراوى فى تقليل الرؤية على الطريق.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل الأوقاف بالبحيرة لـ"اليوم السابع"، تشكيل لجنة تقصى حقائق من الإدارة الهندسية والأجهزة المعاونة بالأوقاف للوقوف على الأسباب الحقيقية لانهيار تلك المآذن، كما وجه "حطب"، باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أى طوارئ لحماية المواطنين.

فيما شددت الأجهزة التنفيذية على استعدادتها القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وحذرت المواطنين بتجنب الخروج إلا للضرورة حرصا على أرواحهم، وكذلك تحذير السائقين على الطرق بالالتزام بالتعليمات المرورية وتقليل سرعة السيارات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وزيادة نشاط الرياح المحملة بالأتربة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

جانب-من-المآذن-التى-تعرضت-للسقوط-بسبب-العواصف-الرملية
 

 

سقوط-المآذن
 
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انهيار-المئذنة
 

سقوط-مئذنة
 

عواصف-رملية-تتسبب-فى-سقوط-مآذن
 

 


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