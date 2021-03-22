سقوط عصابة وراء تزوير المحررات الرسمية فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للجهات المختلفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (مدير مكتب للمقاولات العمومية والتسويق العقارى وعامل بذات المكتب- مقيمان بمحافظة الإسكندرية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية متخذان من مكتب المقاولات والتسويق العقارى الذى يعملان به والكائن مقره بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويج المحررات المزورة لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة وذلك نظير مبالغ مالية يتحصلان عليها منهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما وبتفتيش مقر المكتب عُثر بداخله على (العديد من المستندات والمحررات والأختام "مزورة بالكامل" - كمية كبيرة من طوابع الدمغات المقلدة - جهاز كمبيوتر محمل يحوى نماذج المحررات والأختام المضبوطة ونماذج لأختام شعار الجمهورية المقلدة - طابعة ألوان تُستخدم فى طباعة المستندات المزورة- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية على برنامج "واتس آب" الدالة على نشاطهما الآثم)، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.