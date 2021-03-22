اليوم السابع
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سقوط "ديلر" قبل ترويجه المخدرات على عملائه في أوسيم

الإثنين، 22 مارس 2021 12:00 ص
سقوط "ديلر" قبل ترويجه المخدرات على عملائه في أوسيم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف متهم تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بالجيزة، عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات ليتولى ترويجها، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، مضيفا أنه كان يخزن المخدر بمسكنه، تمهيدا لترويجه بين زبائنه، بعد التواصل معهم عبر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته.

وقال المتهم عقب القبض عليه، إنه يروج المواد المخدرة بمحيط مسكنه، كما يتولى توصيلها لعملائه بعد تحديد أماكن لقائهم، وضبط بحوزته مبلغ مالي اعترف بتحصله عليه نتيجة ترويج المواد المخدرة.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة في منطقة أوسيم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش مقسمة لقطع معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 


تجارة المخدرات

تجارة الحشيش

مركز اوسيم

ضبط تاجر مخدرات

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