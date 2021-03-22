سفارة اليمن بالقاهرة: استثمارات يمنية فى مصر بلغت 50 مليار جنيه

كتب أحمد حمادة

- محمد إمبابي: العلاقات المصرية اليمنية ممتدة لألاف السنين ونجاح الاستثمارات بفضل تقارب الشعبين

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة محمد إمبابي، لقاءً موسعا مع الدكتور محمد مارم سفير اليمن بالقاهرة، لبحث زيادة التعاون التجاري بين الغرفة ورجال الأعمال من دولة اليمن الشقيقة.

حضر اللقاء كل من الاستاذ محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني تحت التاسيس في مصر، والدكتور نجيب حسان الأمين العام، وعادل رزين أمين عام الغرفة التجارية بالجيزة.

وأكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن العلاقات بين مصر واليمن تمتد لألاف السنين، مشيرا إلى أن الاستثمارات اليمنية في مصر وخاصة في المطاعم اثبتت كفاءتها خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، موضحا أن أخر التقارير الرسمية تكشف عن حجم الاستثمارات اليمنية بلغت ما يزيد عن 2 مليار دولار ويمكن ان تتجاوز الإستثمارات ذلك الرقم.

وأضاف إمبابي أن اللقاء تناول التجهيز لابرام بروتوكول تعاول بين مجلس الأعمال اليمني تحت التاسيس في مصر والغرفة التجارية بالجيزة بغرض زيادة التبادل التجاري بين المستثمرين المصريين واليمنيين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مؤتمر مشترك لعرض الفرص الاستثمارية وسبل تكوين شراكات بين المستثمرين اليمنين والمصريين، إضافة إلي توفير البيانات والمعلومات التي تخص حركة الأسواق بين البلدين.

من جانبه أشاد سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم بمستوى التعاون والتبادل التجاري بين اليمن ومصر خلال الفترة الماضية، منوها بالدور المناط بمجلس الاعمال اليمني الجاري تأسيسه حاليا بمصر في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق الفائدة لمنتسبيه في ظل التسهيلات الكبيرة الممنوحة لليمنيين .

ونوه السفير إلى الرعاية الكبيرة التي يحظى بها أبناء اليمن في مصر من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لهم وشرح مجالات الاستثمار المتاحة لهم بما يحقق الاهداف الاقتصادية لهم ويتوافق مع رؤية البلاد الاقتصادية والاستثمارية.

وكان الملحق التجاري أنور زمام، استعرض في كلمة له جملة من المشاريع في عدد من المجالات التي تشهد إقبالا من اليمنيين للاستثمار فيها، مبينا أن حجم الاستثمارات اليمنية في السنوات الأخيرة بلغت أكثر من خمسين مليار جنيه .

وقال محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني الجارى تأسيسه في مصر، في كلمته، الخطوات التي قطعها في المجلس في سبيل استكمال خطواته التأسيسية والسياسات الاقتصادية والبرامج التي يسعى الى تنفيذها والتي تهدف في مجملها الى تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من اليمنيين في مصر بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.