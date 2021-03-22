زلزال بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر يضرب الجزائر

وكالات

سجلت مساء أمس الأحد، ، هزة أرضية بلغت 3.4 درجات على مقياس ريختر، وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فى الجزائر فإن مركز الهزة حدد بـ27كم شمال شرق رأس كاربون.

وقال تلفزيون النهار الجزائري، إنه تم تسجيل هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجات في ولاية بجاية، والأسبوع الماضي، أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء عن وقوع هزة أرضية قوية بلغت ست درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق الجزائر مثيرة حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وذكر الدفاع المدني الجزائري أن الزلزال لم يؤدِّ لوقوع ضحايا. وكان ستة أشخاص قد قتلوا وأصيب مئات آخرون في زلزال بقوة 5,6 درجات ضرب العاصمة الجزائر والولايات المجاورة في أغسطس عام 2014.