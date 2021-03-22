اليوم السابع
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رفع كفاءة شبكات الكهرباء بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"..اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 مارس 2021 04:00 ص
رفع كفاءة شبكات الكهرباء بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"..اعرف التفاصيل جانب من مشروعات مبادرة حياة كريمة
كتبت إيمان علي

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تتضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذ العديد من المشروعات من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، ومن هذه المشروعات رفع كفاءة خدمات الكهرباء والشبكات نرصدها على النحو التالى :

- إنفاق 36 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية لرفع كفاءة الشبكات.

-  تحسين الشبكات الكهربائية  فى 150 مركز من ضمن المناطق المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة 

-المرحلة الأولى تشمل51 مركزا بتكلفه تصل إلى 24 مليار جنيه.

- توفير تغذية بديلة للقرى على الجهد المتوسط 

- السعي لتقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض واستقرار التيار الكهربائي .

- تحسين جودة التغذية الكهربائية،  وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة؛ المتوسطة والمنخفضة.

- تركيب عدادات مُسبقة الدفع للمواطنين المتقدمين بطلبات توصيل التيار الكهربائي.

- استبدال العدادات الميكانيكية والإلكترونية بعدادات مُسبقة الدفع. 

 

 

 
 
 
 

 


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