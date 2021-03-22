رفع كفاءة شبكات الكهرباء بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"..اعرف التفاصيل

تتضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذ العديد من المشروعات من خلال برنامج شامل ومتكامل لتلبية احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، ومن هذه المشروعات رفع كفاءة خدمات الكهرباء والشبكات نرصدها على النحو التالى :
- إنفاق 36 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية لرفع كفاءة الشبكات.
- تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركز من ضمن المناطق المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة
-المرحلة الأولى تشمل51 مركزا بتكلفه تصل إلى 24 مليار جنيه.
- توفير تغذية بديلة للقرى على الجهد المتوسط
- السعي لتقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض واستقرار التيار الكهربائي .
- تحسين جودة التغذية الكهربائية، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة؛ المتوسطة والمنخفضة.
- تركيب عدادات مُسبقة الدفع للمواطنين المتقدمين بطلبات توصيل التيار الكهربائي.
- استبدال العدادات الميكانيكية والإلكترونية بعدادات مُسبقة الدفع.
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