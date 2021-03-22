رفع كفاءة شبكات الكهرباء بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"..اعرف التفاصيل

تتضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذ العديد من المشروعات من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، ومن هذه المشروعات رفع كفاءة خدمات الكهرباء والشبكات نرصدها على النحو التالى :

- إنفاق 36 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية لرفع كفاءة الشبكات.

- تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركز من ضمن المناطق المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة



-المرحلة الأولى تشمل51 مركزا بتكلفه تصل إلى 24 مليار جنيه.

- توفير تغذية بديلة للقرى على الجهد المتوسط

- السعي لتقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض واستقرار التيار الكهربائي .

- تحسين جودة التغذية الكهربائية، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة؛ المتوسطة والمنخفضة.

- تركيب عدادات مُسبقة الدفع للمواطنين المتقدمين بطلبات توصيل التيار الكهربائي.

- استبدال العدادات الميكانيكية والإلكترونية بعدادات مُسبقة الدفع.