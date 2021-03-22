رحلة صبر.. الأم المثالية فى الغربية تروى قصة كفاحها لـ"اليوم السابع" (فيديو)

الغربية محمد طارق

رحلة صبر.. كلمات تلخص قصة كفاح الأم المثالية لمحافظة الغربية والمقيمة بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز ومدينة طنطا، والتى تم اختيارها وتكريمها بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعى.

وقالت الأم المثالية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها تبلغ من العمر 59 سنة وحاصلة علي مؤهل دبلوم فني تجاري وتعمل كاتبه بمديرية الطب البيطرى، بجانب أنها أرملة منذ 13 عاما بعدما توفي زوجها بعد صراع طويل مع المرض وترك لها 3 بنات في مراحل عمرية مختلفة .

وأضافت الأم المثالية، أنها عملت بعد زواجها مع الزوج في تربية الطيور أعلي سطح المنزل إلي جانب الوظيفة لتوفير متطلبات الحياة، موضحة أنه تعرض لوعكة صحية ومرض عام 1994 تزامنا مع ولادتها الابنة الثالثة وبالرغم من ذلك لم تتوان عن الوقوف بجانب زوجها أثناء رحلة العلاج التي استمرت 14 عاما، حيث أصيب الزوج بفشل كلوي وكبدي مما جعله غير قادر علي العمل .

وأشارت إلى أنها عملت على تربية جميع أبنائها الحاصلين حاليا علي شهادات عليا من كلية الطب والصيدلة وأنها فخورة بعملها الذي جعلهم في هذه المكانة الكبيرة، مضيفة أن بناتها قمن بالاشتراك في المسابقة بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بدون علمها، وأنها سعيدة بتكريمها من الرئيس ووزارة التضامن الاجتماعى.



الأم المثالية بالغربية ومحرر اليوم السابع