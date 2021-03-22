"ربنا بيحبنى".. أول تعليق من سائقة التروسيكل على استجابة الرئيس لحالتها

إبراهيم حسان

علقت السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحالتها وظروفها الصعبة، قائلة: "أسعد يوم فى حياتى النهاردة علشان خاطر عيالى وجوزى.. أنا ربنا بيحبني".

وكانت ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، كشفت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنها لجأت إلى العمل على التروسيكل بسبب مشاكل حدثت لزوجها، قائلة: "جوزى فى ظروف خارجة عن إرادته وحصلت له مشكلة ومش موجود معانا.. وهو كان شايلنا كلنا وجبت التروسيكل قسط علشان اشتغل عليه".

وتابعت ناهد جمال سعيد، أن لديها 5 بنات، مضيفة: "شقيانة علشان أعلم عيالى.. واللى أنا فيه دلوقتى علشان يعيشوا عيشة مرتاحة ومايبصوش لحد".

وأضافت،"فيه ناس بتضايقني لما بشتغل على التروسيكل ولكن مليش دعوة بيهم علشان أنا بشوف أكل عيشي.. وكل اللى أنا طالباه رخصة كشك علشان تعبت من التروسيكل.. وطالبة ربنا يفك ضيقة جوزى، وأنا تبع مدينة أوسيم".