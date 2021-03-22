اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مجلس الدولة يجتمع بالموظفات لمناقشة عملهن "أمناء سر" فى المحاكم

الإثنين، 22 مارس 2021 10:59 م
رئيس مجلس الدولة يجتمع بالموظفات لمناقشة عملهن "أمناء سر" فى المحاكم مجلس الدولة -
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة جموعاً كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة أوضاع بيئة العمل وأهم المشاكل التى تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس واستبيان مدى استعدادهن للعمل فى السكرتارية داخل الجلسات.
 
 
ودعماً من المستشار محمد حسام الدين – رئيس مجلس الدولة للمرأة العاملة بمجلس الدولة فقد استمع لموظفات المجلس الحاضرات وطلباتهن بخصوص أمور العمل، مؤكدًا لهن أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للموظفات لمساعدتهن على القيام بعملهن بسهولة ويسر.
 
 
وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات فى المحاكم وأنهن على استعداد للقيام بأى عمل يكلفن به من إدارة المجلس اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية فى دعم وتمكين المرأة المصرية فى مختلف المجالات .
 
 
كان مجلس الدولة قد أعلن فى وقت سابق عن مبادرته على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
 

تعيين قاضيات

مجلس الدولة

موظفات مجلس الدولة

عمل القاضيات

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الإدارية العليا" تنتصر للأم في عيدها.. المحكمة تحسم الصراع على الولاية التعليمية: الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل عن الحق فى صونها وتحمل مسئوليات الأطفال ..وتؤكد: النظام المدرسى حق للحاضنة وانتزاعه ظلم للصغير

السبت، 20 مارس 2021 06:30 م

5 شروط لتعيين المرأة مندوبا مساعدا فى مجلس الدولة.. تعرف عليها

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:15 ص

مجلس الدولة يعين قاضيات لأول مرة تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.. 5 ضوابط لنقل العضوات للمجلس.. الحصول على ممتاز أو جيد جداً في الليسانس ودبلومين للدراسات العُليا.. وخلو الملف من الجزاءات الأبرز

الأحد، 14 مارس 2021 05:30 م

مجلس الدولة يعين قاضيات لأول مرة تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية

الأحد، 14 مارس 2021 02:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة