رئيس جامعة المنيا والمحافظ يفتتحان معرض الزهور بالمشتل التعليمى .. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا معرض الزهور الذى نظمه المشتل التعليمى بكلية الزراعة بجامعة المنيا تحت عنوان "لوحة من قلب الربيع"، وذلك خلال عرس الزهور واحتفالاً بأعياد الربيع، ولنشر الطاقة الإيجابية، وإضفاء أجواء البهجة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود عبد الهادى مدير المشتل التعليمي، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد رئيس الجامعة، والمحافظ أجنحة المعرض والتى ضمت العديد من النباتات والزهور المختلفة والمتنوعة، كـ "زهرة السنانير" الزهرة الرئيسية للمعرض، إلى جانب زهرة الجارونيا، والصبار بجميع أنواعه، والبالتشو، والقرنفل وزهرة البانسيه "زهرة الحب"، والإقحوان والورد البلدى والفيكس بأنواعه والهيبسكس، والبيتونيا والسيلفيا، كما تضمنت الجولة تفقد المزرعة السمكية ومنتجات كلية الزراعة من منتجات الألبان والمخبوزات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من المعرض جاء لإثراء العملية التعليمية بكلية الزراعة، وكذلك لخدمة العملية البحثية لطلاب الدراسات العليا بكليتى الصيدلة والزراعة، هذا فضلًا عن أهدافه الإنتاجية والتسويق للمجتمع الخارجي، لافتًا إلى أن معرض الزهور يُعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق بالجامعة والمحافظة، لكونه بمثابة لوحة فنية جمالية من قلب الربيع تضم العديد من النباتات والزهور المبهرة المحلية والعالمية.

أشاد المحافظ بالصورة الجمالية التى قدمها المشتل التعليمي، وحرص إدارة الجامعة على تحقيق الأهداف التعليمية والجمالية بالمشتل التى قدمها المشتل التعليمي، ونشر الثقافة والمعرفة بأنواع النباتات والزهور والقيم الجمالية لها.

كما قام الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، اللواء أسامة قاضى محافظ المنيا، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال التنفيذية بالمستشفى الجامعى الجديد "الثلاثي"، وملحقه للعمليات؛ للاطلاع على أحدث المستجدات لأعمال التشطيبات النهائية، تمهيداً لافتتاح مرحلته الأولى أمام المواطنين، والتى يتم تنفيذها طبقاً لأعلى المعايير العالمية من خلال الفصل بين المناطق المعقمة والملوثة، والتخلص الآمن من النفايات طبقاً للكود الجديد للمستشفيات، والتعقيم للأطباء.

وخلال الجولة أطلع رئيس الجامعة والمحافظ على أعمال التنفيذ بالمبنى الثلاثى بقدرة استيعابية 330 سرير والذى شارف على الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وملحقه للعمليات بما يحتويه من 9 غرف عمليات، وغرف للعناية المركز والإفاقة بطاقة استيعابية إجمالية 60 سرير، ومعامل التحاليل، وغرف الأشعة، والعلاج الطبيعي، على مساحة 5200 متر، وما تشمله المرحلة الأولى من تنفيذ 3 غرف عمليات و25 سرير عناية مركزة، وممر لربطه بالمبنى الثلاثي، واستكمالها بتنفيذ مبانى المحولات الكهربائية، وخزان الحريق، والإمدادات الطبية، والتكييف المركزي، ومسارات الأطباء، والتجهيزات بالممرات المعقمة، بالإضافة للقاعات التعليمية والسيمنار، ووحدة التعقيم المركزي.



الزهور



المشتل التعليمى



رئيس جامعة المنيا



مستشفى المنيا الجامعى