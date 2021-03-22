رئيس الوزراء يتابع خطوات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطوات الشراء الموحد لمهمات ومستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطويرالريف المصرى .
رئيس الوزراء يتابع خطوات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمةالإثنين، 22 مارس 2021 04:57 م
الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
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