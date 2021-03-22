اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع خطوات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الإثنين، 22 مارس 2021 04:57 م
رئيس الوزراء يتابع خطوات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء  اجتماعا لمتابعة خطوات الشراء الموحد لمهمات ومستلزمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطويرالريف المصرى .
 
 
 

حياة كريمة

مصطفى مدبولى

الحكومة

مبادرة حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غدا.. اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الأردنية بعمان بحضور رئيسى وزراء البلدين

الإثنين، 22 مارس 2021 01:08 م

مركز معلومات مجلس الوزراء ينظم ندوة بعنوان "الوعي.. الإدراك.. التغيير"

الإثنين، 22 مارس 2021 12:17 م

كيف تغير "حياة كريمة" الأوضاع بقرى مصر؟.. تحسين مستوى الخدمات أبرز النتائج

الإثنين، 22 مارس 2021 11:00 ص

انطلاق مشروعات "حياة كريمة" فى قرية "الحلة" بالأقصر .. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 10:12 ص

7 مبادئ أساسية لمبادرة "حياة كريمة".. الشفافية فى تداول المعلومات أبرزها

الإثنين، 22 مارس 2021 09:00 ص

8 تدخلات لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير البنية الأساسية والمرافق.. تعرف عليها

الإثنين، 22 مارس 2021 08:00 ص

كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. تستهدف القضاء على الفقر بالتجمعات الأكثر احتياجا بالريف والعشوائيات.. والشفافية فى تداول المعلومات أبرز مبادئها.. والمعيلات والمطلقات ضمن الفئات المستهدفة

الإثنين، 22 مارس 2021 05:00 ص

رفع كفاءة شبكات الكهرباء بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"..اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 مارس 2021 04:00 ص

كيف حاربت مصر التطرف بالتنمية من خلال حياة كريمة؟.. دراسة تكشف التفاصيل

الأحد، 21 مارس 2021 11:04 م

تعرف على مراحل "حياة كريمة" وتطبيقها.. لتحقيق التنمية فى المجتمع

الأحد، 21 مارس 2021 10:51 م

"حياة كريمة" تنتهى من تطوير 232 تجمعًا ريفيًا نهاية 2021.. دراسة حديثة تكشف: المشروع وحد جهود الدولة والمجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة مكتملة الأركان.. والمرحلة الثانية تضم 1376 قرية فى 51 مركزًا بـ20 محافظة

الأحد، 21 مارس 2021 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة