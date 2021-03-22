وقال سو تشانج وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إنه "لا يشعر بأي ألم أو إزعاج"، معربا عن أمله في أن يحذو الشعب حذوه ويتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.

وبدأت اليوم تايوان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.

وتلقت تايوان الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، التي قدمتها تجاريا شركة أسترازينيكا، في وقت مبكر من هذا الشهر، فيما تم توزيع 117 ألف جرعة من اللقاح على 57 مستشفى في جميع أنحاء البلاد للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بمرضى كورونا.