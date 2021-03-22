اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس البريد: 210 مليارات جنيه حجم مدخرات عملاء البريد في الهيئة

الإثنين، 22 مارس 2021 05:32 م
رئيس البريد: 210 مليارات جنيه حجم مدخرات عملاء البريد في الهيئة شريف فاروق
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال شريف فاررق رئيس الهيئة القومية للبريد، إن حجم مدخرات الهيئة يصل إلى نحو 210 مليارات جنيه لنحو 23 مليون عميل، جزء كبير من هذه الأموال تستثمر في بنك الإستثمار القومي والجزء الآخر لتعظيم الربحية. 
 
فيما قال عبده علوان نائب رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفى بمقر الهيئة بالقرية الذكية، إن عدد الموظفين يصل إلى 41 ألفا و800 موظف حاليا، بعدما كان 56 ألف موظف، حيث انخفض عدد الموظفين بسبب خروجهم على المعاش، لافتا إلى أن الهيئة ستقوم بتدريب 15 ألف موظف. 
 
وأشار علوان إلى وجود 35 كشكا لهيئة البريد تتجه لزيادتها إلى ما يزيد عن 60 مكتبا، وتمتلك الهيئة نحو 60 عربية بريد متنقلة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 500 مكتب بريد جديد على مستوى الجمهورية. 
 
وتوقع علوان الانتهاء من إنشاءات مبنى هيئة البريد بالعاصمة الإدارية في 30 يونيو المقبل. 
 
وارتفع عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية إلى 4009 مكاتب حتى يوليو- سبتمبر 2020 مقارنة بـ3986 مكتبا في أبريل - يونيو 2020 ونحو 3981 في يوليو-سبتمبر 2019.

البريد

مدخرات

شريف فاروق

اكشاك البريد

سيارات متنقلة

العاصمة الإدارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة