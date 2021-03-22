رئيس البريد: 210 مليارات جنيه حجم مدخرات عملاء البريد في الهيئة

كتبت هبة السيد

قال شريف فاررق رئيس الهيئة القومية للبريد ، إن حجم مدخرات الهيئة يصل إلى نحو 210 مليارات جنيه لنحو 23 مليون عميل، جزء كبير من هذه الأموال تستثمر في بنك الإستثمار القومي والجزء الآخر لتعظيم الربحية.

فيما قال عبده علوان نائب رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفى بمقر الهيئة بالقرية الذكية، إن عدد الموظفين يصل إلى 41 ألفا و800 موظف حاليا، بعدما كان 56 ألف موظف، حيث انخفض عدد الموظفين بسبب خروجهم على المعاش، لافتا إلى أن الهيئة ستقوم بتدريب 15 ألف موظف.

وأشار علوان إلى وجود 35 كشكا لهيئة البريد تتجه لزيادتها إلى ما يزيد عن 60 مكتبا، وتمتلك الهيئة نحو 60 عربية بريد متنقلة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 500 مكتب بريد جديد على مستوى الجمهورية.

وتوقع علوان الانتهاء من إنشاءات مبنى هيئة البريد بالعاصمة الإدارية في 30 يونيو المقبل.

وارتفع عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية إلى 4009 مكاتب حتى يوليو- سبتمبر 2020 مقارنة بـ3986 مكتبا في أبريل - يونيو 2020 ونحو 3981 في يوليو-سبتمبر 2019.