رئيس البريد: 2 مليار جنيه أرباح الهيئة.. ونتوقع زيادتها 25% بنهاية العام المالى

كتبت هبة السيد

كشف شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ، إن الهيئة حققت أرباحا في العام المالي 2019/2020 تصل إلي 2 مليار جنيه، متوقعا زيادة الأرباح بنهاية العام المالي 2020/2021 بنحو 25%، ذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الإستثمارى ثلاث أضعاف.

وقال في مؤتمر صحفي الإثنين، أن الهيئة أنفقت نحو 3 مليارات جنيه على تطوير البنية التحتية ، وتمتلك 23 ألف عميل وتقدم خدمة صرف المعاشات إلى نحو 6 ملايين مستفيد.

وبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات من خلال البريد نحو 5.36 مليون مستفيد، خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 5.23 مليون مستفيد بنهاية الفترة من يوليو-سبتمبر 2019، وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من البريد إلي نحو 6.48 مليار جنيه في الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 6.76 مليار جنيه في الفترة من يوليو-سبتمبر 2019.

وارتفع عدد مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية إلى 4009 مكتب حتي يوليو- سبتمبر 2020 مقارنة بـ3986 مكتب في أبريل- يونيو 2020 ونحو 3981 في يوليو-سبتمبر 2019.