اليوم السابع
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رئيس البريد: 2 مليار جنيه أرباح الهيئة.. ونتوقع زيادتها 25% بنهاية العام المالى

الإثنين، 22 مارس 2021 05:09 م
رئيس البريد: 2 مليار جنيه أرباح الهيئة.. ونتوقع زيادتها 25% بنهاية العام المالى شريف فاروق
كتبت هبة السيد

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كشف شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة حققت أرباحا في العام المالي 2019/2020 تصل إلي 2 مليار جنيه، متوقعا زيادة الأرباح بنهاية العام المالي 2020/2021 بنحو 25%، ذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الإستثمارى ثلاث أضعاف. 
 
وقال في مؤتمر صحفي الإثنين، أن الهيئة أنفقت نحو 3 مليارات جنيه على تطوير البنية التحتية، وتمتلك 23 ألف عميل وتقدم خدمة صرف المعاشات إلى نحو 6 ملايين مستفيد. 
 
وبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات من خلال البريد نحو 5.36 مليون مستفيد، خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 5.23 مليون مستفيد بنهاية الفترة من يوليو-سبتمبر 2019، وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من البريد إلي نحو 6.48 مليار جنيه في الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 6.76 مليار جنيه في الفترة من يوليو-سبتمبر 2019. 
 
وارتفع عدد مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية إلى 4009 مكتب حتي يوليو- سبتمبر 2020 مقارنة بـ3986 مكتب في أبريل- يونيو 2020 ونحو 3981 في يوليو-سبتمبر 2019.
 
 

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