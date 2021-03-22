رئيس البريد: 150 مكتبا تقدم خدمات مصر الرقمية ونستهدف زيادتها لـ1000 منفذ

كتبت هبة السيد

كشف شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ، إن الهيئة تقدم خدمات مصر الرقمية عبر 150 مكتبا وتستهدف الوصول لـ 1000 مكتب بنهاية العام الحالى، مشيرا إلي أن الهيئة تقدم جميع الخدمات الحكومية التى يتم إطلاقها عبر منصة مصر الرقمية من خلال مكاتبها.

وأشار إلى إطلاق خدمات صرف التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع شركة "تمويلي" وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، مشيرا الي ان الهيئة تقدم الخدمة في نحو 15 محافظة.

وأوضح فاروق في مؤتمر صحفى بمقر الهيئة بالقرية الذكية، أن البريد لا يمول ولا يعمل في التمويل ولكن يتيح الفرصة للشركات والبنوك ورجال الأعمال للاستفادة من فروع الهيئة المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية لتقديم الخدمة وليس الدخول بمجال التمويل.

وأشار إلي أهمية تتمثل في مساهمة البريد المصري في الوصول بخدمات التمويل متناهي الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات والاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصري والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

وقال إن الهيئة انتهت من تطوير 1600 مكتب بريد وتستهدف تطوير نحو 2000 مكتب بنهاية العام الحالي، كذلك تم تركيب نحو 700 ماكينة ATM وتسهدف لزيادتها الي 1000 ماكينة بنهاية العام المالي الحالي.