رئاسة الحرمين تدفع بمحطتين من أكبر وحدات العالم للتكييف داخل الحرم.. صور

كتب محمد شعلان

دفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمحطتين للتبريد من أكبر محطات التبريد في العالم وفرتها حكومة المملكة السعودية، الأولى محطة أجياد وتنتج 35.300 طن تبريد يستخدم منها نحو 24.500 طن تبريد، والثانية المحطة المركزية الجديدة بقدرة بلغت 120 ألف طن تبريد؛ تغذي حاليا التوسعة السعودية الثالثة، إضافة إلى نصف المسعى، على أن تغذي مستقبلاً جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من تجهيزات محطات التبريد العملاقة الخاصة بالمسجد الحرام، كما أشارت رئاسة الحرمين إلى وجود محطات تبريد احتياطية بجانب المحطات الرئيسية، لضبط درجات الحرارة في حال تعطل إحدى المحطات وضمان نقاء الهواء الموزع داخل المسجد الحرام.



جانب من العمل

وتكثف الرئاسة العامة من استعداداتها لموسم رمضان المبارك من خلال طاقاتها وكوادرها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام، حيث تستمر أعمال التكييف وصيانتها الدورية في المسجد الحرام؛ بما يضمن استمرار تبريد الأجواء على مدار الساعة مع دخول موسم الصيف، وفق الموقع الرسمي لرئاسة شئون الحرمين.



شرح لعمل المكيفات الجديدة



وحدات تكييف عالمية

وأوضح المهندس مطلق بن مزهي المقاطي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة تقوم بالعناية بالتكييف من خلال تنظيف الفلاتر حيث يتم متابعتها بشكل مستمر، مع مراعاة تفريغ الهواء وإخراجه من داخل المسجد الحرام، وأن التصاميم الهندسية في البناء يتم تبريدها عبر قرابة 344 وحدة مناولة موزعة على موقعين داخل المسجد الحرام.



متابعة العمل

وتابع: "فلاتر تنقية الهواء داخل غرف التكييف تُنظف بشكل يومي طوال السنة وتستبدل عند الحاجة، وتخضع لعمليات صيانة وتنظيف دقيقة من خلال كوادر هندسية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً، تشرف على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة باستخدام أحدث التقنيات العالية".