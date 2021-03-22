دورات فى الإرشاد النفسى والإعجاز الربانى فى الكون لأئمة وواعظات الأوقاف

كتب ــ على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم 5 دورات تدريبية لأئمة وواعظات الأوقاف، الأولى في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة وواعظات أوقاف البحيرة بالتعاون مع كلية التربية جامعة دمنهور تبدأ غدا الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، والثانية دورة في مجال دورة في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة أوقاف مطروح بالتعاون مع كلية التربية جامعة مطروح يوم الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام .



فيما تأتى الدورة الثالثة في مجال المهارات الإعلامية لأئمة أوقاف السويس بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة السويس يوم الاثنين الموافق 5 إبريل المقبل ولمدة ثلاثة أيام، والدورة الرابعة في مجال اللغة العربية لأئمة أوقاف المنوفية بالتعاون مع كلية اللغة العربية بالمنوفية - جامعة الأزهر يوم الأحد الموافق 28 مارس الجارى ولمدة أربعة أيام .

والدورة الخامسة التى اعتمدها وزير الأوقاف هى دورة الإعجاز الرباني في الكون للواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات يومي السبت والأحد 27 و 28 مارس الجارى .



وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه الدورات تأتى في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات بالوزارة في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية من خلال البروتوكولات الموقعة بين الطرفين، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات.



