دراسة: عدم التحكم فى مرض السكرى عند الأطفال يعرضهم لمضاعفات فيروس كورونا

ندى سليم

كشفت دراسة صادرة عن جامعة أركنساس للعلوم الطبية الأمريكية، عن ارتباط ضعف السيطرة على مرض السكري لدى الأطفال بارتفاع مخاطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا وخطر الوفاة مقارنة بغيرهم، طبقا لما نشر في موقع ميديكال اكسبريس.



الأطفال المصابين بارتفاع السكرى معرضين لمضاعفات كورونا

وأكد الباحثون، أن الأطفال الذين يعانون من مرض السكري دون التحكم في مستوياته بشكل جيد لديهم خطر أكبر 10 مرات من المضاعفات المرتبطة بفيروس كورونا والوفاة، مقارنة بأولئك الذين يعانون من مرض السكري الذي يتم التحكم فيه جيدًا.

وتوصل الباحثون إلى أن إبقاء نسبة السكر في دم الأطفال المصابين بالسكري تحت السيطرة أكثر أهمية من أي وقت مضى خلال الوباء، حيث تشير بعض البيانات إلى أن البالغين المصابين بداء السكري قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا والوفاة.

واعتمدت الدراسة على فحص البيانات لحوالي 2000 طفل مصاب بالسكري من النوع الأول و فيروس كورونا ايضا، بالإضافة إلى أكثر من 300000 طفل مصاب بكورونا.

وأكدت الدراسة، أن ​​مستويات السكر في الدم ارتبطت بالمضاعفات الناتجة عن الاصابة بالفيروس التاجى، حيث تبين أن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكرى لديهم خطر يعادل بعشر مرات من الإصابة بمضاعفات الفيروس السديدة، مقارنة بالأطفال الذين كانت مستوياتالسكرى أقل.

وتمثلت تلك المضاعفات في صعوبة التنفس أو الإصابة بالالتهاب الرئوي، أو الإصابة بالصدمة الإنتانية، مما يشير إلى أهمية التحكم في مستويات السكر بالدم خلال جائحة كورونا.