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خطة لتطوير قلعة قايتباي لجعلها مقصدا سياحيا عالميا

الإثنين، 22 مارس 2021 10:34 ص
خطة لتطوير قلعة قايتباي لجعلها مقصدا سياحيا عالميا قلعة قايتباي
كتب محمد أسعد

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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث تم مناقشة مشروع تطوير الخدمات السياحية بقلعة قايتباي الأثرية والمنطقة المحيطة بها.
 
وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وإيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، ومندوبي الجهات المعنية بالمشروع.
 
وخلال الاجتماع تم استعراض خطة مشروع تطوير الخدمات بما يخدم السائحين والزائرين، وكيفية تحويل المنطقة إلى مركز سياحي عالمي، مما يعمل على تحسين تجربة الزائرين.
 
ووجه وزير السياحة والآثار بعدد من المقترحات التي ستعمل على تعظيم المكانة التاريخية والسياحية للمنطقة وجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا.
 
وعلي هامش الاجتماع تم مناقشة مشروع الهوية البصرية والذي ستبدأ المحافظة في تنفيذه خلال الفترة المقبلة. 
 
 

قلعة قايتباي

السياحة والآثار

الإسكندرية

تطوير الآثار

المتاحف المصرية

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