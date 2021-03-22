خريطة الظواهر الجوية حتى السبت.. أمطار ورياح وأتربة وارتفاع وانخفاض بالحرارة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 22 مارس 2021 إلى السبت 27 مارس 2021، حيث يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا).



وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل، كما يلى:-

- يوم الاثنين 22 مارس:

فرص أمطار خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ( 20% تقريبا ).



فرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 20% تقريبا ).



أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.



نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء



- يوم الثلاثاء 23 مارس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب الصعيد.



نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.



- يوم الأربعاء 24 مارس:

اعتبارا من الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء



نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.



- يوم الخميس 25 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.



- يوم الجمعة 26 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.



- يوم السبت 27 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.



نشاط على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.