خبراء الطيران المدني يطالبون الإعلام بالكف عن تصريحات أغلقوا المطارات

رسالة رأس الخيمة أحمد مصطفى

أكد كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، الطيران المدني مرتبط بالاقتصاد، وأنا متفائل جدا، ومستمرين في التطوير للتغلب على الجائحة، مضيفا أن الدول تضع إجراءات احترازبة آمنة، وعلينا جميعا أن نلتزم بهذه الإجراءات، لعودة القطاع بقوة، وسوف تكون هذه الإجراءات عالمية، ومستمرة بشكل دائم.

وأضاف: "كما يمكن استخدام كافة الإجراءات بصورة رقمية، حتى لا يتم تكرار الإجراءات الوقائية والاحترازية اللآزمة، لعدم التضييق على المسافرين، مشددا على أهمية مشاركة المسافرين فى الحصول على الدليل الاسترشادي، وعلى الحكومات أن تتقبل هذه التعليمات، لإعفاء المسافرين من إعادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وقال عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، خلال الجلسة الأولى لقمة العرب للطيران، الجائحة ستمر وأعتقد أن منطقتنا العربية ستمر بسرعة، بخلاف دول أخرى حول العالم، فالمنطقة العربية لديها قدرات هائلة، وسننجح في تجاوز الأزمة، كما أن الثروة تساعد على جذب الأشخاص إليها، فلدينا فنادق هائلة، واماكن سياحية جديدة وأخرى تاريخية،

وأضاف أن هناك سياحة دينية، للمسجد الأقصى والحرام والنبوي، وهي مناطق فريدة حول العالم، وهناك الكثير من الأنشطة، التي تستدعي السفر والطيران والسياحة.

وتابع : "لا أقلل من نسبة الخسائر، ولكن اتضح لنا أن السياحة والسفر تؤثر بشكل كبير في الإقتصاد، ونتمنى أن ترخل عنا قريبا هذه الجائحة

وتابع الاتصالات والتواصل سوف تعود، وعلينا أن نستفيد من المحنة، والدول قادرة على تعميم اللقاحات، لتعزيز الصناعة".

أضاف الحكومات هي التي تنظم الإجراءات للسفر بين دول العالم، وعلينا أن ندرك أهمية التمسك بالإجراءات الاحترازية، حتى نعود في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن عام 2024، ستعود الحياه بالكامل داخل مطاراتنا.

علينا أن نضع خطوط حمراء أمام الإعلام حتى لايردد جملة اغلقوا المطارات اغلقوا المطارات» لاننا في حاجة ماسة لعودة الحياه للمطارات.

وقال منظمات السفر حول العالم، عقدت العديد من المؤتمرات للتواصل مع الحكومات،. من أجل النهوض بالقطاع، ولوضع صيغة هامة تطبق بشكل عالمي ومحلي في نفس الوقت، وذلك منذ مايو 2020 عبر عدة تطبيقات أمنه تطبق على الجميع.

وناشد الحكومات حول العالم، أن تضافر الجهود لتطبيق معايير وإجراءات موحدة، حول العالم، مؤكدًا أنه علينا أن نتيقن ان الغلق ليس حلا للتعامل مع الأزمة، ولكن الحل يكمن في تطبيق معايير محددة حول العالم داخل المطارات.

يجب أن تكون الحلول موحدة، وتطبق بشكل جماعي حول العالم.

وقال عبد الوهاب، على الحكومات ان تتقبل الإجراءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية والاياتا، وإعتماد شهادات التطعيم، حول العالم.

وأضاف التكنولوجيا الان جعلت حياتنا أسهل، فكل حياتنا تتم باللمس، كل الإجراءات متواجدة بالموبايل وتتم بالموبايل، وعلى الدول أن تقر بصحة البيانات الخاصة، علينا أن ندفع قدما بإجراءات السفر، بحيث يسافر المواطن وجميع ما يحتاج اليه موجود على موبايلك، سواء حجز تذاكر الطيران او نتائج الفحوصات، وخلافة.