اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 11:45 م
خالد صلاح
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حكومة النيجر تعلن ارتفاع ضحايا الهجمات المسلحة فى غرب البلاد لـ137 قتيلا

الإثنين، 22 مارس 2021 11:09 م
حكومة النيجر تعلن ارتفاع ضحايا الهجمات المسلحة فى غرب البلاد لـ137 قتيلا مسلحون - أرشيفية
رويترز

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قالت حكومة النيجر إن مسلحين قتلوا 137 شخصا في هجمات منسقة على قرى في جنوب غرب البلاد أمس الأحد، لتعدل الحصيلة السابقة للضحايا والتي قدرتها السلطات المحلية بحوالي 60 .
 
وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو. وقال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي، شنوا الهجمات في حين لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها.
 
وينشط الفرع المحلي التابع لتنظيم داعش في المنطقة وأُلقي عليه بالمسؤولية في هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود.، والعنف جزء من أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يغذيها أيضا متشددون على صلة بتنظيم القاعدة وميليشيات عرقية.
 
وأكد ألفوزازي ايسينتاج رئيس بلدية المنطقة الريفية التي تتبعها القرى المتضررة لرويترز سقوط "قتلى كثيرين" لكنه لم يحدد عددهم.

حكومة النيجر

النيجر

الهجمات المسلحة

اخبار النيجر

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