حبس أخطر تاجر مخدرات بعد ضبطه وبحوزته هيروين بــ2.5 مليون جنيه في جرجا

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من إسقاط أخطر تجار هيروين بدائرة المركز، وذلك قبل محاولته ترويج كمية كبيرة من ذات المخدر قدرت بحوالي 2 مليون ونصف المليون جنيه، وذلك قبل ترويجها على العملاء بمحافظات الصعيد المختلفة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة، والذى تخصص في تجارة مخدر الهيرويين، بجلب كمية كبيرة من المخدر بقصد الإتجار.

وعلى الفور وبعرض المعلومات على اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث وإلقاء القبض على المتحرى عنه متلبسا بالحرز والحيازة.

تم تشكيل فريق البحث برئاسة العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامه طنطاوى، وكيل الفرع، والرائد مصطفى فرغل، مفتش مباحث المركز، الرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث المركز، وتم التنسيق وفرع الأمن العام، وتم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية لاستهداف المتحرى عنه.

وعقب استئذان النيابة العامة، وتقنين الإجراءات أسفرت الجهود والتطبيق الجيد للخطة تم رصد التحركات وتحديد المداخل والمخارج وتأمينها تم ضبط العنصر الخطر، وبحوزته 2 برطمانا به مسحوق مخدر الهيرويين بإجمالى كيلو ونصف، وتم ضبط 170 تذكرة من ذات المخدر، وتم ضبط طبنجة حلوان و3 طلقات و2 ميزان حساس ومبلغ مالى 9300 جنيه وهاتف محمول وقدرت قيمة المواد المخدرة 2 ونصف مليون جنيه.

وبمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للإتصال بالعملاء، والمبالغ المالية حصيلة البيع تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسة على ذمة التحقيقات.