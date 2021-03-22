جمارك مطار شرم الشيخ تضبط تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولى برئاسة محمد يوسف عبدالنبى مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم الخطوط TK 0698 التركية القادمة من اسطنبول اشتبه محمد حنفى رئيس القسم باللجنة الجمركية فى راكبة هولندية الجنسية قادمة من برشلونة ترانزيت - اسطنبول - شرم الشيخ نظرا لارتباكها.

وتم تمرير أمتعتها الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة محمد احمد الخولى مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل أحد الشنط.

وبالعرض على أحمد النجار مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد محمد موسى وعمرو نادى ومصطفى الفقى وأحمد محمد عادل بحضور أحمد شبل رئيس قسم الامن الجمركى لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكبة فتبين وجود 4 اكياس مفرغة الهواء وكيس قماش بقاع أسفل الشنطة يوجد بهم حوالى 10.600 كجم بذور ماريجوانا.

قرر محمد يوسف مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 9 لسنة 2021 بعد العرض على يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.