اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة عين شمس تعلن انضمام الدكتور زاهى حواس كأستاذ زائر لكلية الآثار

الإثنين، 22 مارس 2021 09:45 ص
جامعة عين شمس تعلن انضمام الدكتور زاهى حواس كأستاذ زائر لكلية الآثار الدكتور زاهى حواس والدكتور محمود المتينى
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، انضمام الدكتور زاهى حواس وزير الآثار السابق، كأستاذ زائر بكلية الآثار بالجامعة، للاستفادة من خبراته القيمة فى علم المصريات ومسيرته الكبرى فى المجال.

وشغل الدكتور زاهى حواس منصب وزير الدولة السابق لشئون الآثار، كما عمل في العديد من المواقع الأثرية المصرية، ويعد أحد أشهر علماء الآثار المصريين المعاصرين، بالإضافة لما يحظى به من تقدير عالمي في مجال علم المصريات.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قد أصدر قرارا سابقا،  بقيام الدكتور ممدوح الدماطى الأستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب بعمل عميد كلية الآثار وذلك لحين تعيين عميد للكلية.

يذكر أن جامعة عين شمس برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، استضافت فى وقت سابق،  عالم المصريات و وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، فى لقاء مفتوح مع الطلاب كشف خلاله عن أسرار الفراعنة،  وذلك ضمن فاعليات الموسم الثقافي للجامعة والذى نظمه وقتها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم و الطلاب و أسرة من أجل مصر المركزية.
 


جامعه عين شمس

عين شمس

زاهى حواس

الدكتور زاهى حواس

كليه الاثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة