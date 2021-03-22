جامعة عين شمس تعلن انضمام الدكتور زاهى حواس كأستاذ زائر لكلية الآثار

كتب ــ محمود راغب

أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، انضمام الدكتور زاهى حواس وزير الآثار السابق، كأستاذ زائر بكلية الآثار بالجامعة، للاستفادة من خبراته القيمة فى علم المصريات ومسيرته الكبرى فى المجال.



وشغل الدكتور زاهى حواس منصب وزير الدولة السابق لشئون الآثار، كما عمل في العديد من المواقع الأثرية المصرية، ويعد أحد أشهر علماء الآثار المصريين المعاصرين، بالإضافة لما يحظى به من تقدير عالمي في مجال علم المصريات.



وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قد أصدر قرارا سابقا، بقيام الدكتور ممدوح الدماطى الأستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب بعمل عميد كلية الآثار وذلك لحين تعيين عميد للكلية.



يذكر أن جامعة عين شمس برئاسة ورعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، استضافت فى وقت سابق، عالم المصريات و وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، فى لقاء مفتوح مع الطلاب كشف خلاله عن أسرار الفراعنة، وذلك ضمن فاعليات الموسم الثقافي للجامعة والذى نظمه وقتها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم و الطلاب و أسرة من أجل مصر المركزية.

