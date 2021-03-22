جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية مجانية شاملة لمدينة الصف بالجيزة

كتب ـ محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انطلاق قافلة تنموية مجانية شاملة اليوم من الجامعة إلى منطقة عرب القيمعي بمدينة الصف بالجيزة، في إطار توجيهات القيادة السياسية، وانطلاقا من دور الجامعة ومسئوليتها تجاه المجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إن القافلة تضم أساتذة من كليات طب قصر العيني، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والزراعة، ورياض الأطفال، لإجراء الكشف الطبي المجاني على المرضى وصرف الأدوية اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، وتوفير المستلزمات الطبية، وذلك من خلال عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة، بالإضافة إلى توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة بالقريتين، وعقد حملات وندوات توعوية وتثقيفية، ومكافحة الإدمان.

وأكد الدكتور الخشت، أن القافلة تراعي اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة أطلقت خلال الـ 3 أعوام الأخيرة نحو 50 قافلة في التخصصات المختلفة الطبية والبيطرية والزراعية والتمريض، للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف خدمة البسطاء والمحتاجين، من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية بالجامعة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يعكس الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا.