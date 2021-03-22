جارديان: بريطانيا تواجه تأخير شهرين فى تطعيمات كورونا حال حظر أوروبا تصدير اللقاح

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن برنامج المملكة المتحدة للتطعيم ضد وباء كورونا يواجه تأخيرا شهرين فى حال حظر الاتحاد الأوروبى تصدير اللقاح، مما يعيق خطط الحكومة البريطانية لإعادة فتح الاقتصاد هذا الصيف، بحسب ما وجد تحليل أجرته الصحيفة.

وأشارت الجارديان إلى أن الحظر المقرر أن يناقشه قادة الكتلة الأوروبية يوم الخميس، سيوقف بشكل سىء جهود التلقيح الأوروبية، وقد يجبر الحكومة البريطانية على الأرجح على مد القيود التي تفرضها.

لكن فى المقابل، لم يقدم هذا دفعة هامة لبرانمج التلقيح للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، التي تواجه إشكالية بالفعل، وفقا لتقرير لشركة تحليل البيانات أيرفينيتى.

وأشار البحث إلى أن العدد الصغير نسبيا من الجرعات الذى سيتم إبقائه فى دول الكتلة الأوروبية سيسارع التطعيم الكامل لكل بالغ فى الاتحاد الأوروبى بأسبوع واحد فقط.

ومن المتوقع أن يتحدث رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى نطرائه الأوروبيين قبل اجتماع الخميس المقبل. وقالت مصادر حكومية لرابطة الصحافة البريطانية إن جونسون تحدثت مع رئيسة المفوضية الأوروبية يورسولا فوندرلين إلى جانب رئيسى الوزراء الهولندي والبلجيكى. وربما يتحدث إلى قادة الاتحاد الأوروبى الآخرين فى الأيام المقبلة، بحسب ما ذكرت مصادر حكومية.

وأمس الأحد، قال وزير الدفاع البريطانى بين والاس إن سمعة الاتحاد الأوروبى على المحك مع استعداد الكتلة لاتخاذ قرارها، محذرا من أن العالم يشاهد.

وقال والاس إنه لو تم خرق العقود، فإن هذا سيكون شيئا مضرا للغاية سيحدث للكتلة التجارية التي تتفاخر بنفسها بناء على حكم القانون. وأيضا فى فى تصريحات لسكاى نيوز أن الأمر سيكون له أثر عكسى لأن ما نعرفه عن إنتاج اللقاح وبنيته التحتية أنه أمر تعاونى.