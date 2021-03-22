اليوم السابع
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توقف حركة الملاحة وغلق بوغاز رشيد بسبب سوء الأحوال الجوية فى البحيرة

الإثنين، 22 مارس 2021 09:44 ص
توقف حركة الملاحة وغلق بوغاز رشيد بسبب سوء الأحوال الجوية فى البحيرة توقف حركة الملاحة
البحيرة فريق المحافظات

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شهد عدد من قرى محافظة البحيرة، انقطاع التيار الكهربائى نتيجة للرياح الشديدة التى تعرضت لها المحافظة، والتى أدت إلى سقوط عدد من الأعمدة على الطرق الرئيسية والفرعية.

وتسبب سقوط الأعمدة فى انقطاع التيار الكهربائى عن قرى كوم الفرج وبلقطر، والحدين وخنيزة والغيتة وقرى الطريق الصحراوى، فى انتظار أعمال الصيانة وتركيب الأعمدة وتوصيل التيار الكهربائى مرة أخرى للقرى.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح بشكل غير طبيعى على مدن إدكو ورشيد فى إحداث حالة طوارئ فى بوغاز رشيد وغلقه تماما، وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية وإدكو ورشيد، وحدوث حالة من عدم الاستقرار فى البحر بمحافظة البحيرة .

و توقفت حركة الصيد حرصا على عدم إصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين من الرياح المحملة بالأتربة .

كما أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة، تعرض العديد من مراكز المحافظة لرياح محملة بالأتربة، خاصة فى مراكز رشيد وادكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وابو حمص ودمنهور وابو المطامير والطريق الصحرواي.

 


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