توصيل مرافق وإنهاء رصف مجمع الصناعات المتوسطة بمنطقة عرب العوامر فى أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال توصيل المرافق والرصف بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، كما تابع معدلات التنفيذ التي بلغت 96% والذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان، ويأتي إنشاؤها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة، تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ونواب رئيس مركز أبنوب ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي الشركات المنفذة للرصف والمرافق بالمجمع.

وبدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال توصيل خطوط وكابلات الكهرباء للمجمع وتابع أعمال مد خطوط وكابلات الكهرباء جهد 22 كيلو فولت للمجمع والتي يجري تنفيذها لاستكمال منظومة المرافق للمجمع ثم تابع تنفيذ أعمال الرصف بالمجمع واستمع إلى شرح من المهندس الاستشاري للمشروع لأهم الأعمال التي يجرى تنفيذها ونسب التنفيذ كما تفقد بعض الوحدات التجارية والخدمية بالمجمع كما تفقد بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية والمواعيد الزمنية.

وأكد محافظ أسيوط – خلال جولته –سرعة توصيل المياه والكهرباء وكافة الخدمات للمجمع والمتابعة المستمرة لأعمال توصيل المرافق لافتًا إلى أهمية المجمع الذي يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية والذي يساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدى العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة.

وأشاد المحافظ، بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع فضلًا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير في تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية معلنًا تذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال واستكمال تنفيذ المشروع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة بالتنسيق مع كافة شركات المرافق موجهًا بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذي يشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة.

وفى سياق آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري تسوية وتمهيد العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حي غرب وذلك عقب الانتهاء من تغيير وتوصيل خطوط الصرف الصحي لبعض المناطق ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية التي يجري تنفيذها لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للإمكانات المتاحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

كان محافظ أسيوط قد شدد على تحسين كافة الخدمات للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي وتكثيف حملات النظافة وتسوية وتمهيد ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية التي تم الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية لها فضلًا عن إزالة أي تراكمات فوق الطبقة الإسفلتية وكشط المطبات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين سواء من سائقي السيارات أو المشاة ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له وتحقيق رضائهم.

وفي هذا الإطار قامت رئاسة حي غرب تحت إشراف محمد بشير رئيس الحي بتنفيذ حملة مكبرة بناءً على توجيهات محافظ أسيوط لرفع كفاءة بعض الشوارع بالحي التي تم تكسيرها نتيجة تغيير وتوصيل خطوط الصرف الصحي بها في إطار خطه تطوير المناطق العشوائية ومناطق غرب البلد حيث تم تسوية بعض الشوارع بواسطة الجليدرات واللوادر التابعة للحملة الميكانيكية التابعة للحي ومنها شارع السكة الجديدة وشارع سوق اللحمة وشارع العجمي وشارع الشهيد محمد كامل وشارع الخضرية والشادر القديم لتسهيل حركه المواطنين والسيارات تحسين الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم.



تسوية وتمهيد العديد من شوارع حي غرب عقب تغيير خطوط الصرف الصحي



تمهيد شوارع حي غرب عقب تغيير خطوط الصرف الصحي



محافظ أسيوط يتفقد أعمال توصيل المرافق والرصف بمجمع الصناعات الصغيرة



مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة