تفاصيل مصرع عنصر شديد الخطورة من تجار المخدرات والأسلحة عقب تبادل إطلاق النار

كتب محمود عبد الراضي

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف ورصد البؤر الإجرامية، وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والهارب من محافظة الدقهلية (مُسجل خطر "فرض سيطرة") وسبق اتهامه فى 15 قضية ما بين "سرقة بالإكراه ، وسلاح ، مخدرات ، خطف"، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضيتى "مقتل شرطى وإصابة آخر، سرقة بالإكراه"، بالاختباء بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن "بور سعيد – الدقهلية" لاستهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وعلى الفور تمكنت القوات من السيطرة على الموقف، وتبين مصرع العنصر الإجرامى وعُثر بداخل الشقة على (بندقية آلية، 2 خزينة ، عدد من الطلقات النارية - فرد محلى - لفافة لنبات البانجو المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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