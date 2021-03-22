تعرف على الاستعدادات النهائية لخط سير المومياوات الملكية

يشهد مسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى، للمتحف القومى للحضارات ، استعدادات مكثفة وأعمال تطوير كبيرة لتتناسب مع الموكب والحدث العالمى، المقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل..

وفى النقاط التالية نرصد أهم الأعمال التى يشهدها مسار المومياوات الملكية بالقاهرة:..

ـ زراعة الورود والأزهار بالقرب من كوبرى المانسترلى بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوبرى

ـ مراجعة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة ودهانها وتقليم الأشجار

ـ تركيب الجرانيت أمام معهد الأورام بالسيدة زينب

ـ دهان واجهة العقارات بالمسار ورفع كافة الإشغالات

ـ إنشاء نافورة تجميلية بميدان فم الخليج ورفع كفاءتها

ـ إنشاء سور تجميلى بطول المسار بداية من قرية الفواخير حتى متحف الحضارة

ـ توحيد الواجهات للعقارات والمحال بالميادين

ـ دهان أجسام وأسوار كافة الكبارى الموجودة بالمسار من الداخل والخارج

ـ معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة

ـ رفع "شاسيهات" الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المبانى والعمارات التراثية

ـ إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلائها بلون موحد