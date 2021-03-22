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تعرف على الاستعدادات النهائية لخط سير المومياوات الملكية

الإثنين، 22 مارس 2021 01:00 ص
تعرف على الاستعدادات النهائية لخط سير المومياوات الملكية
كتب سيد الخلفاوى

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يشهد مسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى، للمتحف القومى للحضارات، استعدادات مكثفة وأعمال تطوير كبيرة لتتناسب مع الموكب والحدث العالمى، المقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل..
 
وفى النقاط التالية نرصد أهم الأعمال التى يشهدها مسار المومياوات الملكية بالقاهرة:..
 
ـ  زراعة الورود والأزهار بالقرب من كوبرى المانسترلى بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوبرى
 
ـ مراجعة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة ودهانها وتقليم الأشجار
 
ـ تركيب الجرانيت أمام معهد الأورام بالسيدة زينب
 
ـ دهان واجهة العقارات بالمسار ورفع كافة الإشغالات
 
ـ إنشاء نافورة تجميلية بميدان فم الخليج ورفع كفاءتها
 
ـ إنشاء سور تجميلى بطول المسار بداية من قرية الفواخير حتى متحف الحضارة
 
ـ توحيد الواجهات للعقارات والمحال بالميادين
 
ـ دهان أجسام وأسوار كافة الكبارى الموجودة بالمسار من الداخل والخارج
 
ـ معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة 
 
ـ رفع "شاسيهات" الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المبانى والعمارات التراثية
 
ـ إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلائها بلون موحد

 


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