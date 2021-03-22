اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 06:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على إجراءات "تعليم الأقصر" لمكافحة كورونا وحماية الطلاب

الإثنين، 22 مارس 2021 06:00 ص
تعرف على إجراءات "تعليم الأقصر" لمكافحة كورونا وحماية الطلاب الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استكملت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، خطواتها لحماية الطلاب والتلاميذ والعاملين بالإدارات المختلفة فى ظل جائحة كورونا، حيث أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على مديرى الإدارات التعليمية ومسئولى الأمن ورؤساء أقسام التربية البيئية والسكانية بالإدارات التعليمية، ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، والاهتمام بغرف العزل ومتابعة قياس الحرارة وضرورة وضع ملصقات للتوعية داخل المدارس والادارات التعليمية، وتعقيم المدارس ودواوين الإدارات بصفة دورية.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على ضرورة التعقيم لجميع المدارس من خلال التنسيق الطب الوقائى، ومتابعة مديري المدارس بالتواصل مع إدارة التربية البيئية والسكانية ومنسق الحملات الصحية بالمديرية للتنسيق بكيفية تطهير المدارس في حال ظهور أي حالات كورونا بعد اتخاذ الإجراء القانوني وإبلاغ الإدارة والمديرية بتقرير سريع في حينه، مشيراً أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الأوضاع لحظيا وتلقي التقارير اليومية بمتابعة المدارس.

وفى ذات السياق، شدد الدكتور محمد السيد على ضرورة الالتزام بعدم منح رؤساء الأقسام إجازات أو تطبيق نظام التناوب إلا فى الحالات التى تستدعى ذلك كالإصابة بالفيروس أو المخالطة لمصاب، كما أكد على أن الامتحانات مسئولية مديرى الإدارات مسئولية كاملة، كما وجه المخزون السلعي للادارات بإعداد وتجهيز سجلات بكل ادارة تعليمية.

وفى نفس السياق، اتخذت مديرية التربية والتعليم مزيد من الإجراءات لزيادة التباعد ومنع التزاحم فى المؤسسات التعليمية وبعد موافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تقرر أن يتم العمل بالتناوب لجميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وبما لا يؤثر على سير العمل والعملية التعليمية مع عودة جميع العاملين خلال فترة الإمتحانات لحسن سير العمل، وتقرر أنه يستثنى من العمل بالتناوب مديرى العموم ومدراء الإدارات النوعية ومسئولى الأمن ومساعديهم بالمديرية، وكذلك الإدارات التعليمية والأقسام التى لا يوجد بها سوى موظف واحد يشترط من يقوم بعملة كتابياً، كما شدد على أنه يستثنى من قرار العمل بالتناوب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم بموجب قرارات طبية صادرة من جهات صحية رسمية، حيث يمنحون إجازة استثنائية لمدة 14 يوم من تاريخ الإصابة أو حتى تمام الشفاء.


الاقصر

تعليم الاقصر

مكافحة جائحة كورونا

اخبار اليوم

مدارس الاقصر

وزارة التربية والتعليم

مكافحة العدوى بكورونا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة