تعرف على إجراءات "تعليم الأقصر" لمكافحة كورونا وحماية الطلاب

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على ضرورة التعقيم لجميع المدارس من خلال التنسيق الطب الوقائى، ومتابعة مديري المدارس بالتواصل مع إدارة التربية البيئية والسكانية ومنسق الحملات الصحية بالمديرية للتنسيق بكيفية تطهير المدارس في حال ظهور أي حالات كورونا بعد اتخاذ الإجراء القانوني وإبلاغ الإدارة والمديرية بتقرير سريع في حينه، مشيراً أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الأوضاع لحظيا وتلقي التقارير اليومية بمتابعة المدارس.

وفى ذات السياق، شدد الدكتور محمد السيد على ضرورة الالتزام بعدم منح رؤساء الأقسام إجازات أو تطبيق نظام التناوب إلا فى الحالات التى تستدعى ذلك كالإصابة بالفيروس أو المخالطة لمصاب، كما أكد على أن الامتحانات مسئولية مديرى الإدارات مسئولية كاملة، كما وجه المخزون السلعي للادارات بإعداد وتجهيز سجلات بكل ادارة تعليمية.

وفى نفس السياق، اتخذت مديرية التربية والتعليم مزيد من الإجراءات لزيادة التباعد ومنع التزاحم فى المؤسسات التعليمية وبعد موافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تقرر أن يتم العمل بالتناوب لجميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وبما لا يؤثر على سير العمل والعملية التعليمية مع عودة جميع العاملين خلال فترة الإمتحانات لحسن سير العمل، وتقرر أنه يستثنى من العمل بالتناوب مديرى العموم ومدراء الإدارات النوعية ومسئولى الأمن ومساعديهم بالمديرية، وكذلك الإدارات التعليمية والأقسام التى لا يوجد بها سوى موظف واحد يشترط من يقوم بعملة كتابياً، كما شدد على أنه يستثنى من قرار العمل بالتناوب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم بموجب قرارات طبية صادرة من جهات صحية رسمية، حيث يمنحون إجازة استثنائية لمدة 14 يوم من تاريخ الإصابة أو حتى تمام الشفاء.