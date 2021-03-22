تشكيل لجان استعدادا لصرف زيادة المعاشات 13% اعتبارا من أول يوليو

كتب ــ مدحت وهبة

تشكل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لجانا للاستعداد لصرف زيادة المعاشات المقررة بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك فى إطار حرص الهيئة لتذليل اى عقبات تواجه أصحاب المعاشات.



ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، حيث وجه بزيادة المعاشات 13%، وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل لـ10.5 ملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضا من المعاشات، وأن الصرف سيكون اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل بتكلفة تصل لـ 31 مليار جنيه.

وأضاف اللواء جمال عوض، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه قبل زيادة المعاشات تقوم الهيئة بإعداد دراسة عن معدلات التضخم في العام السابق لمعرفة الملائمة المالية وجاء ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 5.5 % فى العام الماضى ولو افترضنا زيادة المعاشات بنفس هذه النسبة فإن ذلك يعنى بأن قيمة ما يتحصل عليه صاحب المعاش تظل ثابتة طالما أن نسبة زيادة المعاش تتساوى مع نسبة زيادة التضخم، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المعاشات 13% أى بأكثر من زيادة معدلات التضخم بحوالى 7.5 % وهذا يعنى بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم .



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

