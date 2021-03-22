اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 12:58 م
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تخصيص أماكن لعربات مأكولات ومشروبات للشباب بممشى النيل والكورنيش ببنها .. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 11:55 ص
تخصيص أماكن لعربات مأكولات ومشروبات للشباب بممشى النيل والكورنيش ببنها .. صور محافظ القليوبية يترأس اجتماع متابعة تطوير الكورنيش
القليوبية فريق المحافظات

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عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة أعمال إنشاء المرحلة الثانية والثالثة من ممشى النيل بمدينة بنها لدفع الأعمال وتذليل العقبات، بالإضافة إلى مناقشة أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها بداية من كوبري كفر الجزار وحتى محطة مياه منطقة الفيلات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة المشاكل التي تعوق التنفيذ، كما وجه المحافظ بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري وتجهيز أماكن لإقامة عربات مأكولات ومشروبات للشباب، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة، وأن لا يقل عرض المشي عن 5 متر.

كما وجه المحافظ بعمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل، مطالبا بمراجعة المعديات والتأكد من ترخيصها وإيقاف غير المرخص منها حماية لأرواح المواطنين.

وشدد الهجان، على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية من الممشى، مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى تكون على أعلى مستوى ليتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.

حضر الإجتماع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، ووكيل وزارة الإسكان، ومسئولي جهاز القاهرة الفاطمية ورئيس مدينة بنها.

اجتماع متابعة تطوير الكورنيش
اجتماع متابعة تطوير الكورنيش

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

محافظ القليوبية خلال الاجتماع
محافظ القليوبية خلال الاجتماع

 


اخبار القليوبية

تطوير كورنيش النيل ببنها

اخبار مصر

المعديات النيلية ببنها

كورنيش النيل ببنها

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