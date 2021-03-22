اليوم السابع
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تأجيل محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر لـ 18 إبريل

الإثنين، 22 مارس 2021 03:18 م
تأجيل محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر لـ 18 إبريل حنين حسام ومودة الأدهم - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الاثنين، تأجيل نظر أولى جلسات، محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر، لجلسة 18 إبريل، لحضور المتهمين المحبوسين من محبسهم.

 

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

 

وقالت التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 اخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.


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