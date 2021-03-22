بوتين يقود مجنزرة عسكرية برفقة وزير دفاعه وسط غابات سيبيريا.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

ظهر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرجى شويجو، وهما يتنزهان خلال قضاء عطلة فى غابات التايجا بسيبيريا، لأخذ قسط من الراحة، وفقا لما أعلنه الكرملين الروسى، ونقلته وكالة سبوتنيك.

وقاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال عطلته مجنزرة عسكرية تابعة للجيش الروسى، وظهر بوتين وهو يقود الآلية وسط الثلوج برفقة وزير دفاعه، وخلال الرحلة، قام وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، باطلاع بوتين على ورشته الخاصة، التى يمارس فيها هوايته فى صناعة الحرف اليدوية.



بوتين يركب المجنزرة



بوتين ووزير دفاعه

كما ظهر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد انتهاء جولته بالمجنزرة مع وزير الدفاع فى غابات سيبيريا، وهما يتناولان الشاى فى الهواء الطلق وسط مشاهد الثلوج فى غابات سيبيريا.



بوتين أمام المجنزرة



بوتين ووزير الدفاع فى ورشته الخاصة

وقال دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين والوزير شويجو استخدما خلال تنقلهما فى التايجا سيارة مجنزرة قادرة على السير فى المناطق الوعرة والتضاريس الصعبة، بحسب وسائل إعلام روسيا.



بوتين يقود المجنزرة

وفى بداية الشهر الجارى، أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، جولة للتزلج فى مدينة سوتشى خلال اللقاء الذى جمعهما فى اوائل مارس الحالى، وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الروسى، نيقولاى لوكاشينكو، الابن الأصغر للرئيس البيلاروسى وهو يتزلج فى ثلوج جبال القوقاز قرب مدينة سوتشى برفقة والده لوكاشينكو والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وظهر صوت الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو فى الفيديو وهو يقترح على ابنه وضع المسار له ولبوتين خلال رحلة التزلج على الثلوج قرب سوتشى، ولكن نجل الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو فضل السير فى أثر الرئيسين.