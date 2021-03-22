اليوم السابع
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بريطانيا:ضغوط على الحكومة لدفع عمالقة الإنترنت لإزالة مواقع الاحتيال المالى

الإثنين، 22 مارس 2021 10:04 ص
بريطانيا:ضغوط على الحكومة لدفع عمالقة الإنترنت لإزالة مواقع الاحتيال المالى البرلمان البريطانى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قال موقع "جادجتس ناو" التقني إن محافظ بنك إنجلترا (المركزي) أندرو بيلي يضغط على حكومة بريطانيا، من أجل تقديم طلب قانوني لعمالقة الإنترنت مثل جوجل Google لإزالة مواقع الاحتيال المالي.
 
ونوه الموقع إلى أن بيلي يواصل الضغط على وزيرة الداخلية بريتي باتيل حول هذا الأمر، ويسعى لإضافة الإجراء إلى مشروع قانون الأضرار على الإنترنت المتوقع عرضه على البرلمان البريطاني هذا العام.
 
يذكر أن مشروع قانون الأضرار على الإنترنت سيجبر عمالقة الإنترنت على معالجة مشاكل مثل حماية الأطفال عبر الإنترنت والإرهاب، ولكن ليس الاحتيال المالي الذي انتعش خلال جائحة فيروس كورونا، وتقول شركة جوجل Google عملاق محركات البحث إنها تزيل مواقع الويب المخادعة عند إخطارها.

الانترنت

الارهاب

فيروس كورونا

حكومة بريطانيا

شركة جوجل

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