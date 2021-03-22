باحث مغربى يناقش رسالة الدكتوراه مرتديا زي عمال النظافة.. اعرف القصة

ريهام عبد الله

فى واقعة لطيفة، لفت شخص مغربى، الأنظار إليه، إذ ناقش رسالة الدكتوراة وهو يرتدى زي عمال النظافة، وذلك تكريما لهم ولمجهوداتهم، وهو ما أثار ردود فعل ضخمة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وناقش طالب فى كلية العلوم والتقنيات (fst) التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، رسالته لنيل درجة الدكتوراه، في مجال هندسة البيئة، وهو يرتدى زى عمال النظافة، وهى خطوة غير مسبوقة، كشفت فى بادرة لطيفة، عن سلوك العرفان وثقافة الشكر والتقدير للخدمات الجليلة التي يقدمها هؤلاء العمال للمجتمع، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



باحث مغربى يناقش رسالة الدكتوراة فى زي عمال النظافة

وحصل الطالب الباحث على الدكتوراه بميزة مشرف جدا، حيث أشادت به اللجنة المكونة من الأساتذة، واحتفى الحضور ونشطاء مواقع التواصل بارتداء الطالب لزى عمال النظافة، واعتبروا ذلك به الكثير من الدلالات وتُرسخ ثقافة الاعتراف بدورهم المميز بين جميع مكونات المجتمع المغربى.



الطالب المغربى

وقال أحد المدونين على تويتر :"أبارك للمغربي عبد الله ويكمان حصوله درجة الدكتوراه بزي عمال النظافة حافظ على شرف المهنة والرصانة العلمية بإضافته المتميزة في وضع حلول ميدانية في رسالته القيمة بعنوان "التثمين الطاقي للنفايات المنزلية" بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان."