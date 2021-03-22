انهيار سور ملعب بمركز شباب صهرجت الصغرى في الدقهلية بسبب سرعة الرياح.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

أنقذت العناية الإلهية شباب قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بعد انهيار سور في مركز شباب صهرجت الصغرى، نتيجة لسوء الأحوال الجوية ليلا وارتفاع سرعة الرياح.

وأشار محمد على رئيس مجلس الإدارة بالمركز، إلى أن هذه كارثة كانت سوف تودى بحياة شبابنا، لولا تدخل عناية الله وسقوط السور ليلا، مضيفا أنه كان قد تقدم بالعديد من الطلبات لعمل ترميم لهذا السور، نظرا لانهيار أجزاء منه سابقا، وتم ترميمه ذاتيا بشكل مؤقت بتبرعات عدد من الأهالي، ولكن الآن الموضوع أصبح يمثل خطورة حقيقية، وطالب بالإسراع فى تنفيذ الطلبات المقدمة بإعادة بنائه حفاظا على أرواح شبابنا وأطفالنا الصغار، المتواجدين دائما بالمركز، لأنه يعد الملعب الوحيد بالقرية، ويعد المتنفس الوحيد لممارسة الرياضة، ودائما يتواجد عدد كبير من الشباب فى تلك الملعب، ونحمد الله بأن هذا الانهيار تم فجرا مع عدم تواجد أى من الشباب بداخله.



انهيار السور



سور الملعب