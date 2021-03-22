انطلاق مشروعات "حياة كريمة" فى قرية "الحلة" بالأقصر .. صور

استكملت محافظة الأقصر العمل فى مبادرة حياة كريمة بمدينة إسنا، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وفى هذا الصدد تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية الحلة بطول 750 م قطر 4 بوصة لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك ضمن أعمال تركيب 54كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة ضمن المبادرة بمركز إسنا، وخلال الجولة، وجه "نصير" أجهزته التنفيذية بتذليل اي عقبات تواجه العمل.
وتفقد محمد عبد الفتاح أدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقة إبراهيم نصر، رئيس مركز ومدينة إسنا، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق مركز إسنا، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية " حياة كريمة "، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات، التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
واستهل محمد عبد الفتاح، وفق بيان اليوم،الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بقرية الكلابية التابعة لمجلس قروى الحلة، التي سيتم ربطها على محطة رفع الكلابية، وخلال الجولة التقى السكرتير العام، بالمواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم للعمل بهذا المشروع لحماية منازلهم من خطر المياه الجوفية، الذى كان حلما بالنسبة لهم موجهين الشكر لرئيس الجمهورية.
مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية الحلة ضمن مبادرة حياة كريمة
مدينة إسنا تواصل أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب
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