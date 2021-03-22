انطلاق مشروعات "حياة كريمة" فى قرية "الحلة" بالأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت محافظة الأقصر العمل فى مبادرة حياة كريمة بمدينة إسنا، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وفى هذا الصدد تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية الحلة بطول 750 م قطر 4 بوصة لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك ضمن أعمال تركيب 54كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة ضمن المبادرة بمركز إسنا، وخلال الجولة، وجه "نصير" أجهزته التنفيذية بتذليل اي عقبات تواجه العمل.

وتفقد محمد عبد الفتاح أدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقة إبراهيم نصر، رئيس مركز ومدينة إسنا، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق مركز إسنا، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية " حياة كريمة "، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات، التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

واستهل محمد عبد الفتاح، وفق بيان اليوم،الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بقرية الكلابية التابعة لمجلس قروى الحلة، التي سيتم ربطها على محطة رفع الكلابية، وخلال الجولة التقى السكرتير العام، بالمواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم للعمل بهذا المشروع لحماية منازلهم من خطر المياه الجوفية، الذى كان حلما بالنسبة لهم موجهين الشكر لرئيس الجمهورية.



مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية الحلة ضمن مبادرة حياة كريمة