انطلاق فعاليات مؤتمر "منهجية المرأة فى بناء الأوطان" بشرم الشيخ

شرم الشيخ - ياسر عامر

انطلقت اليوم من مدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر العربى الثالث للمرأة تحت عنوان "منهجية المرأة فى بناء الأوطان"، بحضور محمد حامد عقل وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء، والناشطة الحقوقية السورية رشا الحلح والمستشار معتز أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة، وحنان إسماعيل مديرة الإدارة التعليمية بشرم الشيخ.

يشار إلى أن المؤتمر يهدف لبحث مشاركة المرأة فى سوق العمل من خلال إزالة العقبات التى تواجهها، ملتفتا لدور المرأة فى بناء الأوطان وتطوير المجتمعات وأيضا التركيز على دور المرأة فى مكافحة الإرهاب والفساد وإيمانا بأهمية تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فى ظل التغيرات الاقتصادية.

من جانبها، أشارت شيرين الهوارى المستشار الإعلامى للمؤتمر إلى أهمية انطلاق المؤتمر تزامناً بشهر المرأة، حيث اليوم العالمى للمرأة واليوم المصرى للمرأة والاحتفال بعيد الأم، مضيفة أن المرأة خلقت لرسالة سامية، مؤكدة أن كافة الأديان كرمت دور المرأة فهى العطاء والخير والمحبة، لافتة إلى أن المرأة عماد بناء الوطن ويجب تسليط الضوء على نجاح المرأة فى العديد من المجالات والتى بالفعل تفرض نفسها على مجتمعاتنا العربية وتطورها.

جانب من المؤتمر



المؤتمر العربي الثالث للمرأة